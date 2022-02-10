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Самарец приговорен к 15 годам колонии за растление трех девочек более 11 лет назад 

10 февраля 2022 16:17
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Девочки, что долгое время никому о произошедшем не рассказывали.

Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора местному жителю 1968 года рождения. Он признан судом виновным за совершение преступлений по статьям "Покушение на совершение насильственных действий сексуального характера отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"Установлено, что в период с января по март 2010 года осужденный неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих несовершеннолетних девочек. Мужчина дважды приглашал потерпевших к себе домой, после чего путем угроз и применения насилия заставлял их снимать с себя одежду, фиксируя происходящее на фотоаппарат. В ходе следствия потерпевшие пояснили, что осужденный проживал в соседнем доме и они поддерживали дружеские отношения с его сыном, который был с ними примерно одного возраста. Они неоднократно приходили в гости к другу, в связи с чем у девочек сложились доверительные отношения с членами его семьи, в том числе с отцом. В момент совершения преступлений осужденный находился дома один, его домочадцы не знали о совершаемых им противоправных действиях в отношении детей", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

Девочки, что долгое время никому о произошедшем не рассказывали, пытались избегать осужденного на улице. В правоохранительные органы в 2020 году обратился сосед осужденного, обнаруживший данные материалы на фотоаппарате последнего.

Судом мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

 

Фото:   СУ СК СО

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