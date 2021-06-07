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Самарец заплатит штраф в 1,5 млн рублей за посредничество во взяточничестве

7 июня 2021 16:13
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Он обещал помощь в покупке водительских прав.

Собранные следственным отделом по Промышленному району Самары  доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора самарцу. Он признан виновным в "посредничество во взяточничестве".

Установлено, что он получил от гражданина 151 тысячи рублей для последующей их передачи сотрудникам ГИМС СО и РЭО ГИБДД Самары  за выдачу водительского удостоверения категорий «А», «В», «С» и государственного удостоверения на право управления маломерным судном, без фактического проведения экзамена.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей в доход государства, сообщили в СУ СК СО. 

 

Фото:  СУ СК СО

Теги: самарец штраф

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