Самарец заплатит штраф в 1,5 млн рублей за посредничество во взяточничестве

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Собранные следственным отделом по Промышленному району Самары доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора самарцу. Он признан виновным в "посредничество во взяточничестве".

Установлено, что он получил от гражданина 151 тысячи рублей для последующей их передачи сотрудникам ГИМС СО и РЭО ГИБДД Самары за выдачу водительского удостоверения категорий «А», «В», «С» и государственного удостоверения на право управления маломерным судном, без фактического проведения экзамена.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 500 тысяч рублей в доход государства, сообщили в СУ СК СО.

Фото: СУ СК СО