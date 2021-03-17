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Самарец в ходе конфликта разбил соседке стекло в машине 

17 марта 2021 10:37
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Возбужденное уголовное дело передано в суд.

Инцидент произошёл во дворе дома на улице Гвардейской. Полицейские установили, что владельцем автомашины является местный житель. Он пояснил, что в вечернее время между его супругой и одним из жильцов дома произошёл конфликт, после чего последний повредил кузов автомобиля.

Заявитель представил документы, согласно которым ущерб от действий злоумышленника являлся значительным для собственника и составил более 40 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Задержанный мужчина признал вину и пояснил, что правонарушение совершил из-за конфликтной ситуации с соседом. После очередной словесной перепалки с оппонентом он направился в сторону его автомобиля и нанес удары по транспортному средству палкой.

Возбужденное уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

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