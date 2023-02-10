Самарец подозревается в похищении автомобиля своего друга, стоимостью 12 миллионов рублей

100

Следственным отделом Кировского района Самары возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в мошенничестве.

Мужчина путем обмана и злоупотребления доверием похитил автомобиль своего знакомого – BMW-X7, стоимостью 12 миллионов рублей.

"По версии следствия, подозреваемый, получил от своего знакомого ключи и документы от машины, после чего составил подложный договор купли – продажи и, переоформив машину, распорядился ей по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Расследование уголовного дела продолжается.