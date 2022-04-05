Самарец осужден на посредничество во взяточничестве

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Собранные Ленинским межрайонным следственным отделом доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее неоднократно судимому местному жителю. Он признан виновным по статье "Ппосредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере".

"Установлено, что в марте 2021 года осужденный получил от местного жителя, осуществляющего деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, два ноутбука общей стоимостью более 51 тысячи рублей и денежные средства в размере более 500 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось для последующей передачи в качестве взятки должностным лицам административных органов, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, за инициирование внеплановых проверок заведений общественного питания", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В результате проведения данных проверочных мероприятий, заведения должны были быть закрыты и у предпринимателя возникло бы преимущественное право на заключение договоров аренды на занимаемые данными объектами земельные участки.

После получения материальных ценностей мужчина был задержан.

Судом мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Фото: СУ СКР СО