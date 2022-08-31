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Самарец, обвиняемый в причинении смертельных травм знакомому, предстанет перед судом
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Самарец, обвиняемый в причинении смертельных травм знакомому, предстанет перед судом

31 августа 2022 16:44
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Мужчина во время ссоры избил знакомого дубинкой.

"По версии следствия, 24 мая 2022 года обвиняемый совместно с ранее знакомыми ему местными жителями распивал спиртные напитки в квартире, принадлежащей одному из присутствующих. Между хозяином квартиры и обвиняемым на почве личных неприязненных отношений возникла ссора, в ходе которой последний взял дубинку и нанес оппоненту не менее 10 ударов в область расположения жизненно-важных органов. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где спустя несколько дней скончался от полученных травм", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

 

Фото:   СУ СКР СО

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