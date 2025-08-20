Я нашел ошибку
Главные новости:
В составе самарской команды 13 человек. Наши спортсмены - ветераны СВО - выступят в шести дисциплинах Кубка.
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО «Кубок Защитников Отечества»
В Самаре состоялось очередное заседание штаба по подготовке к зиме под председательством главы города Ивана Носкова.
832 жилых дома Самары выполнили рекомендации «ЭнергосбыТ Плюс» по подготовке к зиме
Мужчина, грубо нарушивший общественный порядок, подозревается в совершении кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение.
Полицейские Сызрани задержали злоумышленника, который объявлен в федеральный розыск
Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафом в размере 250 тысяч рублей.
Самарец лишен свободы за организацию незаконной миграции
Полицейские доказали вину водителя и пассажира легкового автомобиля в умышленном причинении вреда здоровью местного жителя.
В Новокуйбышевске вынесен приговор участникам дорожного конфликта
Это уникальная возможность для обмена опытом, презентации новых достижений и обсуждения актуальных вопросов развития АПК.
Более 500 предприятий и организаций АПК станут участниками Поволжской агропромышленной выставки
И сегодня же состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.
Епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского
ДТП произошло на внутридворовой территории.
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
Мероприятия
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Самарец лишен свободы за организацию незаконной миграции

20 августа 2025 09:20
78
Судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафом в размере 250 тысяч рублей.

В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого за имущественное преступление мужчины 1989 года рождения.

Самарец c целью получения материальной выгоды, применяя различные способы, организовал нелегальное пребывание и фиктивную постановку на учет по месту пребывания иностранцев в Российской Федерации.

Так, сотрудниками полиции установлено, что в прошлом году мужчина, не имеющий официального источника дохода, заключил фиктивные гражданско-правовые договоры с не менее чем 37 гражданами ближнего зарубежья, которые приехали в Самару в поисках работы, получив за это денежное вознаграждение в размере 18,5 тысяч рублей.

Со слов обвиняемого, он встречал приезжих на улице и предлагал им за деньги свои услуги по организации пребывания в Российской Федерации.

Кроме того, при проверке выяснилось, что ранее он осуществил фиктивную постановку на учет иностранцев в квартире, где проживал вместе с матерью. За свои незаконные услуги он получил около 98 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели осмотр жилого помещения, опросили соседей мужчины и установили, что трехкомнатная квартира не предназначена для размещения зарегистрированного количества человек. Кроме того, для пожилой мамы самарца стало неожиданностью то, что вместе с ней в квартире «проживает» еще более 150 человек.

Фигуранту полицейскими предъявлено обвинение по статьям «Организация незаконной миграции» и «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации».

Советским районнмй судом мужчине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафом в размере 250 000 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

