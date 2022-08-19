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Самарец два года проведет в колонии за кражу из квартиры бывшей жены синтезатора

19 августа 2022 19:51
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Кроме того, суд постановил взыскать с него 8 500 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного потерпевшей.

В отдел полиции Самары обратилась девушка и  сообщила, что из ее квартиры пропал синтезатор. Сумма причиненного материального ущерба составила 8500 рублей.

Сотрудники полиции установили: в квартире, расположенной на первом этаже, временно никто не проживал, но собственница периодически проверяла её. Кроме того, выяснилось, кражу синтезатора неизвестный совершил, проникнув в помещение, разбив окно.

В квартире полицейские изъяли молоток, с помощью которого предположительно было совершено преступление. 

Сотрудники уголовного розыска также проверили места возможного сбыта похищенного и установили, что музыкальный инструмент сдали в ломбард. При изучении приемной документации полицейские установили паспортные данные закладчика, которого задержали по месту жительства. Им оказался бывший супруг потерпевшей – ранее судимый житель Самарской области. Оперативники установили, что похищенное мужчина перепродал за 3 000 рублей.

Полицейские задержали экс-супруга заявительницы по месту жительства. При опросе задержанный пояснил, что в один из вечеров распивал спиртные напитки. Изрядно выпив он решил зайти в гости к бывшей супруге, однако дверь никто не открыл. Поняв, что дома никого нет он попросил у одного из соседей, под предлогом того, что входная дверь захлопнулась, молоток, которым он разбил окно и проник в квартиру. Внутри помещения внимание мужчины привлек синтезатор. Незваный гость вынес его из квартиры через окно и сдал его в ближайший ломбард. Вырученные денежные средства мужчина потратил на личные нужды.

Злоумышленнику предъявили обвинение в совершении кражи.

Красноглинский районный суд Самары признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 8 500 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного потерпевшей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    ru.freepik.com

 

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