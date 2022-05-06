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Самарчанка ​ за деньги передала третьим ​ лицам коды доступа к финансовой системе

6 мая 2022 14:53
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В Самаре задержана подозреваемая в неправомерном обороте средств платежей.

По подозрению в совершении преступления сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Самары задержана 49-летняя ранее судимая местная жительница.

"По версии полицейских, женщина, будучи владельцем фирмы-однодневки,  обратилась в отделение одного из банков. Там она получила учетные данные. После этого женщина за вознаграждение в размере более 15 тысяч рублей передала полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски​ и выемки. Изъятые предметы и документы подтвердили противоправную деятельность подозреваемой.

Возбуждены уголовные дела по статье "Сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств". Директору фирмы-однодневки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Фото:  ГУ МВД СО

 

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