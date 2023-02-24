С 1 марта начнут действовать изменения в правилах противопожарного режима, напоминает МЧС России в своем Telegram-канале, пишет "Парламентская газета".
Сейчас пожарить шашлык на шести сотках дачного участка, не нарушая правил, практически невозможно, поскольку мангалы должны находиться от построек на расстоянии 20 метров. Согласно изменениям, которые вступят с 1 марта, это расстояние уменьшено до 5 метров.
Остальные изменения:
- сжигать сухую траву на индивидуальных земельных участках можно будет на расстоянии не менее 15 метров от построек (сейчас — 50 метров);
- для повышения пожарной безопасности населенных пунктов ширина минерализованных защитных полос, отделяющих строения от леса или торфяника, увеличена до 1,4 метра (сейчас — 0,5 метра);
- запрещена установка глухих решеток на окнах подвалов и приямках у окон подвалов аварийных выходов, будет нельзя загромождать эвакуационные пути и выходы;
- разрешается использовать хлопушки и бенгальские свечи без проведения специальных инженерно-технических мероприятий;
- жилье многодетных семей и граждан, нуждающихся в социальной поддержке, должно быть оборудовано противопожарными извещателями.
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