Руководитель организации в Самаре подозревается в невыплате заработной платы сотруднику

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Ленинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации, оказывающей услуги по компьютерному программному обеспечению, подозреваемого по статье "Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы".

По версии следствия, в период с января по февраль 2025 года подозреваемый не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты сотруднику организации на сумму более 220 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, предпринимаются обеспечительные меры для взыскания денежных средств, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО