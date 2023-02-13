Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии

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Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам до 25 лет колонии за убийства и разбой, пишут "Известия".

«По совокупности преступлений путем частичного сложения данного наказания с наказанием, назначенным Ростовским областным судом от 5 декабря 2017 года, назначить Инессе Тарвердиевой окончательно 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима <...> Виктории Тарвердиевой <...> — 25 лет колонии общего режима <...> Сергею Синельнику <...> — 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима <...> Анастасии Синельник — 24 года колонии общего режима», — заявил судья.

При этом Сергею Синельнику ранее прокуратура запрашивала пожизненное заключение, пишет «Газета.Ru».

В декабре 2017 года суд вынес приговор по части эпизодов. Инесса Тарвердиева получила 21 год колонии, Виктория Тарвердиева —16 лет, Анастасия Синельник — 19 лет, ее муж Сергей — 20 лет в колонии строгого режима.

Группировку в 2007 году создала Инесса Тарвердиева и вовлекла в нее свою семью. Они убивали и грабили людей. За их прикрытие отвечал родственник — инспектор ДПС.

По данным следствия, они совершили минимум 10 убийств. Среди преступлений банды убийство в 2009 году на федеральной трассе «Дон» сотрудника МВД из Нижегородской области Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих малолетних детей.

Всего в деле банды 98 потерпевших.

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