Пьяного водителя-тольяттинца задержали сотрудники ДПС в Сызрани

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Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения довело тольяттинца до скамьи подсудимых. Нарушителя задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Автомобиль злоумышленника конфискован в доход государства.

В ноябре прошлого года, в ночное время, сотрудниками ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» около одного из домов, расположенных на проспекте Королёва г. Сызрани, для проверки документов был остановлен автомобиль Lada Priora под управлением жителя Тольятти 2006 года рождения. Полицейские выявили отсутствие водительского удостоверения и сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи, что указывало на нахождение тольяттинца в алкогольном опьянении.

Сотрудники полиции отстранили молодого человека от управления транспортным средством и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования, от которого он отказался.

Правонарушителя госавтоинспекторы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Во время проверки полицейские установили, что месяцем ранее, по постановлению суда, задержанный признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля пьяным.

Он признался полицейским, что употребив бокал пива, решил съездить за добавкой до пивного ларька на своём автомобиле, хотя знал, что это противозаконно.

Сызранский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль злоумышленника конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Фото: ГУ МВД СО