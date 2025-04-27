Я нашел ошибку
Главные новости:
Сборная Самарской области вышла в финал, где встретилась с командой Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Сборная региона - победитель футбольной «Лиги героев»
Будьте внимательны и осторожны!
28 апреля местами в Самарской области ожидается усиление северо-западного ветра
Авто конфисковано в доход государства.
Пьяного водителя-тольяттинца задержали сотрудники ДПС в Сызрани
В ходе расследования полицейские разыскали часть похищенного имущества и вернули его владельцу.
В Приволжском районе суд вынес обвинительный приговор вору
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
В Кошкинском районе водитель погиб в ДТП
В Кошкинском районе водитель погиб в ДТП
Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025
Родители из Самары назвали топ-3 направлений для поступления у выпускников школ 2025
В Самаре автомобилист наехал на 4-летнего ребенка
В Самаре автомобилист наехал на 4-летнего ребенка
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.65
-0.21
EUR 94.36
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СамГМУ прошел молодежный Фестиваль здоровья
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пьяного водителя-тольяттинца задержали сотрудники ДПС в Сызрани

27 апреля 2025 14:59
112
Авто конфисковано в доход государства.

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения довело  тольяттинца до скамьи подсудимых. Нарушителя задержали сотрудники дорожно-патрульной службы. Автомобиль злоумышленника  конфискован в доход государства.

В ноябре прошлого года, в ночное время, сотрудниками ДПС Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Сызранское» около одного из домов, расположенных на проспекте Королёва г. Сызрани, для проверки документов был остановлен автомобиль Lada Priora  под управлением жителя Тольятти 2006 года рождения. Полицейские выявили отсутствие водительского удостоверения и сразу обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушения речи, что указывало на нахождение тольяттинца в алкогольном опьянении.

Сотрудники полиции отстранили молодого человека от управления транспортным средством и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования, от которого он отказался.

Правонарушителя госавтоинспекторы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.  Во время проверки полицейские установили, что месяцем ранее, по постановлению суда, задержанный признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля пьяным.  

Он признался полицейским, что употребив бокал  пива, решил съездить за добавкой до пивного ларька на своём автомобиле, хотя знал, что это противозаконно.

Сызранский городской суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками полиции, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Водителю определено наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Автомобиль злоумышленника конфискован в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

 

Фото:  ГУ МВД СО

 

Теги: Сызрань Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он заключен под стражу.
21 апреля 2025, 14:13
Житель Сызрани во время пьяной ссоры убил своего знакомого
Он заключен под стражу. Закон
695
Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера с поличным – в санях оказалось три экземпляра рыбы «налим».
14 февраля 2025, 17:46
В Сызрани сотрудниками транспортной полиции пресечен факт браконьерства
Сотрудники транспортной полиции задержали браконьера с поличным – в санях оказалось три экземпляра рыбы «налим». Общество
1112
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
15 ноября 2024, 14:24
В Сызрани транспортные полицейские выявили группу иностранных гражданин, занимающихся незаконным оборотом наркотиков
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Закон
8512
В центре внимания
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
27 апреля 2025  14:01
Из-за заморозков в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности
240
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
27 апреля 2025  13:11
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в мае
140
Волонтеры не только раздают Георгиевские ленты жителям, но и напоминают о том, как рекомендуется их носить.
25 апреля 2025  23:08
Более 90 тысяч Георгиевских лент раздадут самарцам накануне Дня Победы
608
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
513
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
947
Весь список