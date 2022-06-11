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Путин подписал закон, запрещающий работать водителями такси и автобусов судимым за тяжкие преступления

11 июня 2022 16:32
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Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать водителями такси и автобусов лицам с судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, передает ТАСС.

Согласно закону, к управлению легковыми такси при осуществлении перевозок пассажиров и багажа не допускаются лица с неснятой или непогашенной судимостью за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, "а также преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества, относящиеся в соответствии с УК РФ к преступлениям средней тяжести, тяжким и особо тяжким преступлениям". К управлению такси также не допускаются лица, которые подвергаются уголовному преследованию за данные преступления.

Трудовые договоры с работниками, которые не представили работодателю справку об отсутствии судимости, подлежат прекращению. Нормы также касаются трудовых договоров с гражданами стран - членов ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии). Как отмечали авторы инициативы, вопрос в отношении других иностранцев урегулирован посредством установления запрета на получение разрешения на работу и патента иностранными гражданами, имеющими судимость за совершение преступлений на территории РФ либо за ее пределами.

Что касается автобусов, трамваев, троллейбусов, то к управлению ими не допускаются лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость либо подвергаются уголовному преследованию за преступления против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества. То есть в данном случае речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2023 года. При этом предусмотрен ряд переходных положений, согласно которым лица, уже трудящиеся в этой сфере, должны будут предоставить работодателю соответствующие документы до 1 сентября 2023 года.

Регистрация ИП

Другим принятым законом запрещается государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя физических лиц, которые имеют неснятую или непогашенную судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям, если они намерены осуществлять предпринимательскую деятельность в сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами.

При этом лица, осуществляющие деятельность по перевозкам пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, трамваями и троллейбусами, обязаны при осуществлении таких перевозок не допускать к управлению принадлежащим им транспортными средствами имеющих неснятую или непогашенную судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям.

 

Фото:   Сергей Карпухин/ТАСС

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