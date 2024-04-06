Путин подписал закон, ужесточающий штрафы за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов и микрозаймов без указания их полной стоимости. Документ появился 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации, пишут "Известия".

«Нарушение установленных законодательством о рекламе требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн рублей», — указано в документе.

Кроме того, новый закон увеличивает штрафы для банков и микрофинансовых организаций, если они рекламируют кредит, или микрозаем, или какие-то предложения по их погашению, не указывая полную стоимость таких услуг: должностные лица в наказание должны будут выплатить от 40 тыс. до 100 тыс. рублей, а юридические — от 600 тыс. до 1 млн 600 тыс. рублей.

Полная стоимость в рекламном сообщении должна быть прописана не мелким шрифтом, а тем же, которым дано само привлекающее клиентов предложение.

По обеим новым нормам штрафы увеличиваются в среднем в два раза по сравнению со старыми.

Кроме того, еще в июне 2023 года в России заработала общая система блокировки спама. Уточнялось, что на сайтах Федеральной антимонопольной службы и сотовых операторов МТС, Tele2 и «Мегафон» появилась форма обратной связи, через которую можно подать жалобу на спам-звонки и SMS.