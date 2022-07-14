Путин подписал закон, устанавливающий требования к содержанию и выгулу домашних животных

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия регионов РФ в части установления требований к содержанию и выгулу домашних животных, документ опубликован на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Закон расширяет полномочия регионов в части установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных, в том числе в части возможности запрета самовыгула. Также, регионы смогут запрещать выпуск животных в местах, где находятся объекты повышенной опасности, образовательные и медицинские учреждения.

Закон предусматривает подготовку методических указаний регионам в части обращения с безнадзорными животными, если они угрожают здоровью и жизни граждан. Соответствующие указания должно разработать правительство.

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