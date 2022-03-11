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Полицейские привлекли к ответственности двух самарцев за дискредитацию Вооруженных сил РФ

11 марта 2022 19:22
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Постановлением судьи молодому человеку и девушке назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции привлекли к ответственности молодых людей, совершивших публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

"Установлено, что 20-летний безработный и студентка 2001 года рождения, находясь на площади Славы областного центра, приняли участие в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента Российской Федерации и Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 22.02.2022 года №-35-СФ «Об использовании Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации»", - сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Сотрудники полиции доставили подозреваемых в территориальный отдел МВД для разбирательства.

В отношении задержанных были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы дел были направлены в Ленинский районный суд города Самары.

Постановлением судьи молодой человек и девушка признаны виновными в совершении административных правонарушений. Каждому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

Полиция предупреждает, что повторное аналогичное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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