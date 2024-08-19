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Полицейские Тольятти задержали подозреваемых в краже музыкального оборудования и бортового компьютера из автомобиля

19 августа 2024 11:27
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Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В дежурную часть отдела полиции Тольятти за помощью обратился местный житель 2000 года рождения. Мужчина рассказал полицейским, что из его автомобиля ВАЗ-2114, который находился на парковке одного из торговых центров, пропали автомагнитола, бортовой компьютер, сабвуфер и колонки. Причиненный ущерб потерпевший оценил на сумму свыше 30 000 рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, обошли прилегающую территорию, проверили места возможного сбыта похищенного имущества, изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, на которые попали действия злоумышленников.

Оперуполномоченные уголовного розыска предположили, что к преступлению могут быть причастны ранее не судимые трое жителей города Самары, двое из которых 2006 года рождения и один 2002 года рождения.   Сотрудники полиции установили местонахождения подозреваемых, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанные признали свою вину и пояснили, что увидев на парковке возле торгового центра автомобиль, решили, что он брошенный, повредили замок багажника, и похитили оборудование. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Тольятти Уголовное дело

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