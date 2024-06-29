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Петербурженка Екатерина стала женой египтянина Мустафы, потеряв паспорт, сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.



Екатерина рассказала, что в начале лета 2021 она потеряла паспорт. Заявление в полицию написала, но переоформить паспорт не успела. О том, что она замужем узнала при составлении записи акта о рождении ребенка. Мужа никогда не видела, не знакома с ним, совместное хозяйство в супругом не вела и очень хотела признать брак недействительным.



Мустафа же обратился в Управление по вопросам миграции с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание, мотивируя тем, что хочет проживать в РФ совместно с супругой.



Суд признал брак недействительным и аннулировал запись акта гражданского состояния о заключении брака.

Фото: freepik.com