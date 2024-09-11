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Перед судом предстанет директор самарской турфирмы, похитившая у клиентов более 745 000 рублей

11 сентября 2024 15:16
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Она обвиняется в мошенничестве.

В Самаре предъявлено обвинение директору турфирмы, которая обвиняется в мошенничестве по отношению к своим клиентам.

Установлено, что в конце июня 2023 года семья из Самары увидела в социальных сетях рекламу услуг одной из местных туристических фирм и решила воспользоваться указанным предложением. Через месяц они заключили договор и передали директору организации более 220 000 рублей в качестве оплаты тура в Турцию.

Необходимые документы организатор отдыха пообещала передать позже, но впоследствии все время откладывала момент передачи ваучера. После того, как семейная пара накануне вылета потребовала передать им документы, директор турфирмы сообщила об отмене поездки из-за ошибки при оплате путевки, после чего оборвала разговор и перестала выходить на связь.

Аналогичным способом лишились денег еще 4 человека, в том числе 37-летняя сотрудница данной туристической фирмы: женщина планировала отдохнуть в Индии и откликнулась на предложение руководителя о приобретении выгодного тура.

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 745 000 рублей. Часть денежных средств, обвиняемая возместила.

Ранее не судимой женщине 1991 года рождения – директору туристической фирмы, предъявлено обвинение в совершении пяти эпизодов преступленияпо статье «Мошенничество».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара Уголовное дело

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