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Осуждены трое самарских футбольных болельщиков за избиение полицейских в кафе

24 февраля 2022 16:21
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Один из них осужден на 3,6 года колонии строгого режима, двое других - на 3,8 года.

В Самаре три члена неформального объединения болельщиков признаны судом виновными в совершении преступлений по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В сентябре 2019 года несколько сотрудников правоохранительных органов вместе с членами семей находились отдыхали в кафе, расположенном в Красноглинском районе.

"Там же находилась компания мужчин, которые, зная о принадлежности отдыхающих к силовому ведомству, спровоцировали ссору, в процессе которой троим сотрудникам правоохранительных органов осужденные причинили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью", - передает пресс-служба СУ СКР СО.

В декабре 2019 года осужденные были задержаны.

Судом мужчины признаны виновными в совершении указанного преступления, одному из лидеров неформального объединения назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, двое других участников конфликта приговорены к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

 

Фото:   pixabay

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