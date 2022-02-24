Осуждены трое самарских футбольных болельщиков за избиение полицейских в кафе

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В Самаре три члена неформального объединения болельщиков признаны судом виновными в совершении преступлений по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В сентябре 2019 года несколько сотрудников правоохранительных органов вместе с членами семей находились отдыхали в кафе, расположенном в Красноглинском районе.

"Там же находилась компания мужчин, которые, зная о принадлежности отдыхающих к силовому ведомству, спровоцировали ссору, в процессе которой троим сотрудникам правоохранительных органов осужденные причинили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе тяжкий вред здоровью", - передает пресс-служба СУ СКР СО.

В декабре 2019 года осужденные были задержаны.

Судом мужчины признаны виновными в совершении указанного преступления, одному из лидеров неформального объединения назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, двое других участников конфликта приговорены к 3 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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