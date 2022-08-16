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Осуждены фигуранты дела о гибели 24 человек при обрушении казармы в Омске 

16 августа 2022 21:58
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Замглаву учебного центра ВДВ Омска лишили свободы на 10 лет. Ему также назначили штраф в размере 6 млн рублей

Омский гарнизонный военный суд приговорил фигурантов дела об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, где в июле 2015 года погибли 24 человека, к лишению свободы на сроки до 10 лет. Самый строгий приговор назначен заместителю командира учебного центра ВДВ по тылу Владиславу Пархоменко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Пархоменко виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст 290 УК РФ ("Получение взятки"), назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом <...> в размере 6 млн рублей. Меру пресечения в виде домашнего ареста заменить на заключение под стражу, под которую взять его в зале суда", - сказал судья.

По решению суда Пархоменко лишен звания полковника и права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, сроком на пять лет. Также он признан виновным в халатности и нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, но освобожден от наказания по этим преступлениям в связи с истечением срока давности.

Всего фигурантами уголовного дела являлись 11 человек, шесть из них были взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора. В отношении бывшего командира учебного центра ВДВ Олега Пономарева уголовное дело было прекращено.

 

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС / РБК

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