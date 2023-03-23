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Осуждены четверо жителей региона за совершение ряда преступлений в отношении жительницы поселка Береза

23 марта 2023 18:38
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Приговором суда троим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет.

Собранные следственным отделом по Красноглинскому району Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям региона. 

"Следствием и судом установлено, что в августе 2021 года у одного из осужденных возник умысел на совершение разбойного нападения на ранее незнакомую ему жительницу поселка Береза. Мотивом принятия такого решения стала возможность личного обогащения. В целях реализации задуманного, молодой человек предложил двоим своим знакомым принять участие в совершении указанного преступления. Далее, действуя согласно ранее распределенным ролям, молодые люди, передвигаясь на машине, принадлежащей их знакомому,  подъехали к потерпевшей, идущей по улице, после чего насильно посадили ее на заднее сиденье указанного транспортного средства. Уже в машине на голову потерпевшей надели пакет, лишив ее визуального обзора, после чего отвезли в лесной массив.  Злоумышленники, угрожая применением насилия, потребовали у девушки передать им дорогостоящий смартфон, а также денежные средства в размере 50 тысяч рублей, однако, указанными материальными ценностями потерпевшая не обладала, о чем сообщила своим похитителям. Осужденных данный ответ не устроил и они забрали у потерпевшей находящиеся при ней телефон и деньги, после чего двое молодых людей совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера. Один из злоумышленников снимал происходящее на камеру мобильного телефона с целью последующего использования данных материалов для вымогательства денежных средств от потерпевшей", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Молодые люди тщательно готовились к совершению преступлений: заранее установили предполагаемое место нахождения потерпевшей, приобрели тканевые балаклавы, перчатки, а также приготовили ножи, которые использовали в ходе разбойного нападения для подавления сопротивления жертвы.

Приговором суда троим осужденным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 9 лет, с отбыванием наказания в зависимости от возраста в воспитательной колонии и исправительной колонии общего режима. Четвертый осужденный приговорен к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

 

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