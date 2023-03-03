Организация оплатила долг в 100 тысяч рублей после запрета на использование грузового транспорта

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Организация оплатила долг в 100 тысяч рублей после того, как судебные приставы вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении грузового транспорта.

Фирму, занимающуюся перевозками, настораживал факт не в полной мере распоряжаться своим имуществом, а потому руководство оплатило задолженность в полном объеме.

За административное правонарушение в области дорожного движения компании был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. В Межрайонном отделении судебных приставов Тольятти было возбуждено исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем должнику была направлена копия постановления.

Срок для добровольного погашения задолженности руководство организации проигнорировало.

В отношении транспортного средства, принадлежащего должнику, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия. Не желая усугублять ситуацию, руководство фирмы оплатило задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области