Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД СО пресечены противоправные действия сотрудника

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Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД СО совместно с УФСБ СО пресечены противоправные действия заместителя начальника отдела полиции по Самарскому району УМВД Самары.

Предварительно установлено, что указанное должностное лицо с января по апрель текущего года незаконно получило от индивидуального предпринимателя 150 тысяч рублей за непривлечение последнего к ответственности за реализацию не акцизной табачной продукции.

Сотрудник был задержан оперативниками с поличным при получении очередной взятки.

При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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