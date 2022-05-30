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Названы законы, которые вступят в силу в июне

30 мая 2022 10:00
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Названы законы, которые вступят в силу в июне

В июне в России в силу вступает ряд законов. Их перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

С 1 июня в стране на 10 процентов будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров, прожиточный минимум и МРОТ. В связи с этим на 10 процентов вырастет ряд пособий и выплат, напомнил Володин.

По его словам, в силу также вступит закон о единой системе публичной власти — он установит пятилетний срок полномочий региональных парламентов, а также порядок и основания для досрочного прекращения полномочий. Согласно закону, руководитель субъекта России будет официально называться губернатором или главой региона.

Помимо этого, с 1 июня будет увеличен период выплаты пенсии по потере кормильца для получателей старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в средние или высшие учебные заведения. Он будет продлен до 1 сентября года, в котором было завершено обучение, уточнил спикер Госдумы.

Он напомнил, что в России в следующем месяце официально появится паспорт болельщика — теперь продавать билеты на спортивные мероприятия, список которых установит правительство, будут только с его наличием.

С 8 июня вступит в силу закон, который сделает социальную помощь более адресной. То есть государство будет оповещать жителей о возможности положенных льгот и пособий, рассказал Володин. Он добавил, что в это же время также законодательно усилится ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах.

В конце месяца, с 29 июня, с 18 до 21 года увеличится возраст приобретения охотничьего ружья. Кроме того, появится возможность использовать для лечения тяжелых заболеваний у детей препараты офф-лейбл, которые уже включены в клинические рекомендации.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий штраф за незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг. Согласно документу, административная ответственность устанавливается при отказе заключать, исполнять, изменить или расторгнуть договор с потребителем в случае его отказа предоставить персональные данные, пишет Лента.

Теги: Акценты В центре внимания

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