На жителя Чапаевска за продажу «пиратской» программы завели уголовное дело

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Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Чапаевска в ходе оперативных мероприятий выявлен факт сбыта нелицензионного программного обеспечения – программы для разработки проектной и конструкторской документации.

Ранее не судимый житель Чапаевска в одном из торговых центров города реализовал нелегальную программу гражданину за 5 тысяч рублей. Сумма ущерба, причинённая правообладателю, составила 2,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав».

Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Фото: ГУ МВД СО