На Куйбышевском водохранилище отец и сын незаконно ловили раков

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27 октября в ходе рейдовых мероприятий участковые уполномоченные Сызрани на территории Куйбышевского водохранилища рядом с селом Климовка Шигонского района задержали двух мужчин - отца и сына, которые с моторной лодки ловили раков запрещенным орудием ловли - раколовками «пятиминутка».

Плицейскими установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил около 270 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой подозреваемым статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО