Мужчинам, напавшим на депутата в Самаре, предъявлено обвинение

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Следователем следственного одела Промышленного района Самары предъявлено обвинение двум мужчинам в совершении противоправных действий в отношении депутата. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений), сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

20 января 2025 года в Самаре между обвиняемыми и депутатом произошел конфликт, в ходе которого мужчины с применением предметов, используемых в качестве оружия, напали на депутата, угрожали ему убийством, наносили удары по машине, в котором находился потерпевший, повредив также элементы кузова автомобиля.

В настоящее время обвиняемые задержаны, следователем СК в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовном делу проводятся необходимые следственные действия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего.

Председателю Следственного комитета РФ был представлен доклад о ходе расследования.

Фото: СУ СКР СО