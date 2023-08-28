Мошенница из Самары забирала деньги у пенсионеров, ее ждет суд

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Жительница Самары предстанет перед судом за совершение 4 эпизодов мошенничества.

Следствием установлено, что в начале мая жительница Самары увидела в сети Интернет объявление о работе, которая заключалась в получении денежных средств от пожилых граждан и их переводе на различные банковские карты, оставляя себе процент.

Женщина забирала крупные сумму денег у пенсионеров, которых собеседник по телефону обманывал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил почти 2 миллиона рублей.

По уголовному делу проведена почерковедческая экспертиза, осмотрены телефоны с перепиской с неустановленным лицом, проведены обыски по месту жительства обвиняемой, наложены аресты на имущество.

В настоящий момент уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимой самарчанки направлено в суд для рассмотрения по существу. Судом обвиняемой по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО