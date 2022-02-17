131

Мосгорсуд постановил заблокировать в Apple Music 26 треков группы Руки вверх, сообщает iphones.ru со ссылкой на Mash. Среди них «Крошка моя», «Лишь о тебе мечтая» и «Ну где же вы, девчонки?»

Суд удовлетворил иск компании Издательство Джем, которая раньше владела правами на песни Сергея Жукова.

В 2000-м году Жуков вместе с музыкантом Александром Потехиным заключили авторские договоры с компанией НП НААП, не уведомив Джем, а в 2010-х разместили музыку в стриминговых сервисах.

В 2015-м году Издательство Джем отсудило у Жукова миллион рублей за исполнение его песен.

Фото: iphones.r