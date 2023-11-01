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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Мигранта, напавшего на семейную пару в Самаре, будут судить

1 ноября 2023 22:30
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Кроме того, обвиняемый нанес несколько ударов случайному очевидцу произошедшего за попытку защитить семейную пару от незаконных посягательств. 

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемого  по статьям "хулиганство, совершенное с применением насилия", "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений", "хулиганство, совершенное группой лиц, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка", "умышленное причинение легкого вреда здоровью совершенное из хулиганских побуждений, совершенное в отношении лица, в связи с выполнением общественного долга".

"20 февраля 2023 года, вечером, обвиняемый, находясь в общественном месте, применил физическое насилие в отношении местного жителя в присутствии супруги и несовершеннолетнего ребенка последнего, причинив мужчине повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью. Поводом для произошедшего послужило ошибочное мнение обвиняемого о конфликте якобы произошедшем между его младшей сестрой и несовершеннолетним сыном потерпевшего", - сообщает пресс-служба СУ СКР  СО. 

Кроме того, обвиняемый нанес несколько ударов случайному очевидцу произошедшего за попытку защитить семейную пару от незаконных посягательств. 

В рамках следствия сотрудниками следственного управления проведен значительный массив следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Фото:   pxhere.com

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