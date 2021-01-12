Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца из-за взрыва в Бейруте

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Интерпол объявил в розыск двух граждан России и одного португальца в связи со взрывом в порту Бейрута, в результате которого в августе 2020 года погибло более 150 человек, передают "Известия". Об этом во вторник, 12 января, сообщает Associated Press.

Отмечается, что Интерпол выдал «красные уведомления» по запросу генпрокурора Ливана Гассана Хури на владельца и на капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году привезли в порт Бейрута 2,75 тыс. т аммиачной селитры.

Такое уведомление фактически представляет собой необязательный запрос к правоохранительным органам по всему миру о поиске и предварительном задержании фигурантов. Это не ордер и не требует от властей ареста разыскиваемого подозреваемого, уточняет агентство.

По данным ливанских СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве, а также о владельце грузового судна Игоре Гречушкине, российском бизнесмене, проживающем на Кипре.

Также уведомление распространяется на португальца Жоржи Мануэла Нету Морейру, который занимается торговлей нитратами и в 2014 году осматривал груз.

В октябре стало известно, что власти Ливана отправили в Интерпол запрос на выдачу международного ордера на арест двух россиян — владельца и капитана судна Rhosus, которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута 2,75 тыс. т аммиачной селитры.

5 августа стало известно, что владельцем задержанного в Бейруте судна Rhosus был российский бизнесмен Игорь Гречушкин. После задержания корабля в Бейруте коммерсант был вынужден выплачивать неустойку, а затем инициировал процедуру банкротства. Кто стал владельцем судна после Гречушкина, неизвестно. По данным New York Times, само судно затонуло в начале 2018 года.

Взрыв в ливанской столице произошел 4 августа в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней шесть лет назад.

В результате обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла.

При взрыве погибло более 150 человек, пострадало свыше 6 тыс. Из-за взрыва полностью или частично разрушилось порядка 4 тыс. зданий.

Фото: REUTERS/Aziz Taher/"Известия"