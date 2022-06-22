Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки, следует из информации в базе данных парламента, сообщает РБК.



Согласно вносимым в Уголовный кодекс изменениям, будут ужесточены наказания за пытки, в случае если в результате был причинен тяжкий вред здоровью или жертва пыток умерла. Изначально максимальный срок составлял 12 лет, теперь виновных будут лишать свободы на срок от восьми до 15 лет с лишением права занимать определенные должности до 20 лет.



Групповые пытки будут наказываться лишением свободы сроком от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет.



В законе также изменили определение пыток. Теперь таковыми будут считаться не только действия должностных лиц, которыми «умышленно причиняется сильная боль или страдание», но и бездействие: правоохранителей можно будет наказывать за пытки, происходящие «по их подстрекательству или с их ведома или молчаливого согласия».



Всего было принято 14 поправок.

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