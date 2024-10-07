Глава сельского поселения Борского района, подозревается в мошенничестве

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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении главы одного из сельских поселений Борского района Самарской области по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Уголовное дело возбуждено по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

"В марте 2015 года подозреваемый, являясь главой органа местного самоуправления, фиктивно трудоустроил ранее знакомого ему местного жителя на должность водителя в администрации сельского поселения. При этом, мужчина фактически трудовые функции не выполнял, а банковская карта, на которую осуществлялись перечисления заработной платы, находилась в пользовании подозреваемого, который распоряжался денежными средствами по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Таким образом, в период с апреля 2015 года по август 2024 года подозреваемый незаконно завладел денежными средствами на общую сумму более 1 миллиона 900 тысяч рублей, причинив тем самым администрации сельского поселения ущерб на указанную сумму.