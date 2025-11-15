Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре

184

К Александру Бастрыкину через Информационный центр поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Краснодонской в Самаре.

Здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в стенах появились трещины, нарушена целостность кровли, отсутствует канализационная система.

Несмотря на признание строения аварийным в 2023 году, мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принимается, установленный на текущий год срок расселения перенесен на пять лет. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.