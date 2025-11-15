Я нашел ошибку
Главные новости:
В том числе в целях противодействия абортам.
Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями
Обычных пользователей это не коснётся, а наказание будет распространяться только на владельцев сайтов. 
В ГД предложили штрафовать сайты, на которых можно авторизоваться через зарубежные сервисы
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
Заменить водительские права можно без экзаменов, но с медсправкой.
В МВД напомнили о правилах замены водительских удостоверений
Будьте внимательны и осторожны!
Ночью 16 ноября в регионе ожидаются дождь и мокрый снег, сильный ветер
Повторите с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.
СУ СКР СО призывает жителей региона вспомнить самим и напомнить детям о правилах безопасного поведения
Здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в стенах появились трещины, нарушена целостность кровли, отсутствует канализационная система.
Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
В Самаре ночью 0, +2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами образование гололедицы.
16 ноября в регионе местами небольшой дождь и мокрый снег, до +4°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Глава СК России ждет доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре

15 ноября 2025 15:30
184
Здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в стенах появились трещины, нарушена целостность кровли, отсутствует канализационная система.

К Александру Бастрыкину через Информационный центр поступило обращение по вопросу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на улице Краснодонской в Самаре.

Здание 1947 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, в стенах появились трещины, нарушена целостность кровли, отсутствует канализационная система.

Несмотря на признание строения аварийным в 2023 году, мер к предоставлению гражданам благоустроенного жилья не принимается, установленный на текущий год срок расселения перенесен на пять лет. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР СО представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
15 ноября 2025, 16:43
Ночью 16 ноября в регионе ожидаются дождь и мокрый снег, сильный ветер
Будьте внимательны и осторожны! Экология
160
Повторите с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей.
15 ноября 2025, 16:06
СУ СКР СО призывает жителей региона вспомнить самим и напомнить детям о правилах безопасного поведения
Повторите с детьми основные правила безопасности при обнаружении забытых или бесхозных вещей. Общество
243
В Самаре ночью 0, +2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами образование гололедицы.
15 ноября 2025, 15:16
16 ноября в регионе местами небольшой дождь и мокрый снег, до +4°С
В Самаре ночью 0, +2°С, днем 0, +2°С. На дорогах местами образование гололедицы. Экология
185
В центре внимания
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
120
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
904
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
861
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
904
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
897
Весь список