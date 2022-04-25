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ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших убийство Владимира Соловьева

25 апреля 2022 16:34
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По информации службы, задержанные дают признательные показания.

ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева", - отметили в ФСБ. Они дают признательные показания.

"Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства В. Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом", - сказали в ФСБ.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика. "В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных", - добавили в ФСБ.

 

Фото:   Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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