5,5 тыс. из них передали в зону специальной военной операции.
Более 33 000 автомобилей конфисковали у водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения
Молодые люди после словесного конфликта из-за девушки затолкали мужчину в багажник автомобиля и вывезли в лес.
В Жигулёвске задержаны два молодых человека, подозреваемых в похищении мужчины и вымогательстве
Рекомендации московских коллег будут учтены в дальнейшей работе по развитию транспортной системы региона.
Делегация минтранса СО изучила особенности организации пассажирских перевозок в Москве
В виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 
Парадная коробка будет состоять из 100 курсантов военно-учебного центра СамГТУ и 30 казаков из добровольческого отряда БАРС-15 «ЕРМАК», участников СВО.
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими студентами-участниками Парада Победы в Москве
Соревнования проводятся под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Сборная Самарской области принимает участие в турнире на Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
В Самаре Малый театр показал спектакль «Смута. 1609-1611 гг.», который продолжает традицию обращения Малого театра к страницам отечественной истории.
В Самаре состоялись «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России 
Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 

20 ноября 2025 18:49
109
В виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Самарским областным судом рассмотрены апелляционные представление прокурора и жалоба адвоката на приговор Октябрьского районного суда г. Самара в отношении Пивкина И.И., которым он осужден по ч. 2 ст. 169 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 400.000 рублей.

Судебная коллегия апелляционной инстанции по уголовным делам переквалифицировала действия бывшего министра транспорта Самарской области Пивкина И.И. на - превышение должностных полномочий, совершенные из личной заинтересованности, с назначением наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности.

Пивкин И.И. взят под стражу в зале суда.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Самара

