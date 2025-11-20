Экс-министр транспорта Иван Пивкин получил вместо штрафа реальный срок 

109

Самарским областным судом рассмотрены апелляционные представление прокурора и жалоба адвоката на приговор Октябрьского районного суда г. Самара в отношении Пивкина И.И., которым он осужден по ч. 2 ст. 169 УК РФ к штрафу в доход государства в размере 400.000 рублей.



Судебная коллегия апелляционной инстанции по уголовным делам переквалифицировала действия бывшего министра транспорта Самарской области Пивкина И.И. на - превышение должностных полномочий, совершенные из личной заинтересованности, с назначением наказания в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности.

Пивкин И.И. взят под стражу в зале суда.

Фото: pxhere.com