Экс-министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск

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Омский суд заочно избрал бывшему министру здравоохранения Омской области Ирине Солдатовой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий, меру пресечения в виде ареста, она объявлена в международный розыск. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В отношении Ирины Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, но поскольку она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, в отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск", - сообщила пресс-служба.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Солдатова из Омска отправилась на отдых на Мальдивы, откуда улетела в Дубай, где у нее в собственности квартира площадью 160 кв. м. "Теперь она сидит там. Она знает, что в отношении нее возбуждено уголовное дело, поэтому не возвращается в Россию", - сказал собеседник агентства.

В сообщении СК уточняется, что уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий возбуждено по материалам регионального УФСБ в отношении Солдатовой и руководителя казенного учреждения Омской области "Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области" Виктора Бабикова.

По версии следствия, эти чиновники и иные лица, действуя совместно и явно превышая свои должностные полномочия, организовали заключение государственных контрактов с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по явно завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением коронавируса. В результате региональному Минздраву причинен материальный ущерб в размере более 105 млн рублей.

Солдатова с 2013 по 2015 год была главным неонатологом Москвы, с 2015 по 2019-й - заместителем министра здравоохранения Московской области. В начале марта 2020 года она стала советником губернатора Омской области по вопросам здравоохранения и возглавила оперативную рабочую группу по предупреждению завоза в регион коронавирусной инфекции. Она возглавила омский Минздрав после того, как министр Дмитрий Вьюшков подал в отставку 1 апреля после критики губернатора Александра Буркова на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Омской области. 5 ноября 2020 года Бурков отправил Солдатову в отставку по итогам расследования инцидента, произошедшего 27 октября в Омске, когда два экипажа скорой помощи привезли двух пациентов в возрасте 70 и 85 лет с подозрением на COVID-19 и тяжелым поражением легких к зданию омского Минздрава.

Фото: Общероссийский народный фронт/ТАСС