Экс-глава Волжского района осужден за гибель женщины, которую загрызли бродячие собаки 

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Следствием и судом установлено, что в период с 2020 года по 2021 год глава администрации достоверно знал о многочисленных обращениях граждан в связи с укусами собак и о сложившейся на территории района неблагоприятной обстановке, связанной с отловом и содержанием безнадзорных животных.



Несмотря на это, осужденный не принял мер организационного характера в части проведения мероприятий, направленных на отлов и содержание безнадзорных животных и не обеспечил защиту населения Волжского района от возможного нападения агрессивных безнадзорных собак на граждан и причинения вреда их здоровью.



Результатом халатных действий главы района явилось нападение 19 мая 2021 года на открытом участке местности около жилого дома в Волжском районе стаи безнадзорных собак на женщину 1956 года рождения, которая скончалась через несколько дней в медицинском учреждении от полученных травм.



Приговором суда осужденному назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 1 год 6 месяцев с отчислением 10 % в доход государства, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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