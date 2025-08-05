Экс-глава Минтранса Самарской области Иван Пивкин сегодня выступил в суде с последним словом

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Во вторник, 5 августа, в Октябрьском районном суде прошли прения сторон по делу бывшего министра транспорта и автомобильных дорог региона. Также Иван Пивкин выступил с последним словом. Журналист sovainfo.ru присутствовал на заседании.



Подсудимого могут приговорить к реальному сроку. В прениях со своей речью выступил прокурор:

- Иван Пивкин помог "Амонду" получить субподряд по указанному госконтракту. Прошу суд признать его виновным и назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима с запретом на 2 года занимать определенные должности.

Сам же обвиняемый на предложение судьи прокомментировать такое наказание ответил коротко:

- Я свою позицию изложил. Рассчитываю на объективное решение суда.

После выступления подзащитного слово взял адвокат Ивана Пивкина. Свою речь он посвятил разбору одного из главных доказательств виновности экс-чиновника - его приватным переговорам с начальством "Дорисс" (компании, которая является пострадавшей стороной по делу). По версии обвинения, экс-чиновник надавил на руководство организации, победившей в тендере, чтобы передать договор субподряда приближенной компании "Амонд".



По словам защитника, Иван Пивкин сомневался в качестве асфальта, что планировала закупить компания для исполнения госконтракта. Вопросы к заводу, где ООО планировало заказать материал, уже возникали на совещаниях в Правительстве.



Дело в том, что фирма производила покрытие по старым ГОСТам, а для проекта, с которым и связано уголовное дело, требовался асфальт нового стандарта. Иван Пивкин не захотел проблем с участком, попавшим в проект "Безопасные и качественные дороги", поэтому предложил компании "Дорисс" работать с субподрядом. Более того, по словам защитника, впервые такую идею высказало руководство пострадавшей компании.

- Гособвинение основано на том, что Пивкиным были причинены убытки. Никакой упущенной выгоды “Дорисс” причинено не было, - заявил защитник Вячеслав Яблоков.

Он говорил почти час, после него слово взяла Светлана Крючкова - второй адвокат Ивана Пивкина из Саранска. Так как выступление ее коллеги было очень обильным, она попросила 15 минут, чтобы вычеркнуть из своего текста уже озвученные моменты. По итогу Светлана также сделала акцент на том, что ее подзащитный действовал исходя из своих полномочий на благо региона.



После завершения прений судья вновь обратился к Ивану Пивкину. Ему предложили выступить с последним словом.

- Ваша честь, я дал довольно обширные показания, где подчеркнул ровно то, о чем сегодня еще раз сказали мои адвокаты. Я обращаюсь к вам с единственной просьбой о справедливом решении, - выступил экс-министр.

После этих слов судья объявил завершение заседания.



Приговор Ивану Пивкину объявят уже 6 августа.

Фото: freepik.com