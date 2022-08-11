Екатеринбурженку, пытавшуюся продать сына за 300 тысяч рублей, арестовали на два месяца

44

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал до 8 октября жительницу Екатеринбурга, которая пыталась продать сына за 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.

По информации регионального СУСК, в конце июля временно неработающая 36-летняя жительница Екатеринбурга разместила в соцсетях объявление о продаже своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей. На женщину вышли полиция и волонтеры "Альтернативы", организации, которая борется с торговлей с людьми. Матери ребенка назначили встречу, на которой она получила часть денег и тут же была задержана правоохранителями.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8 октября включительно", - сказала собеседница агентства.

По словам главы пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, задержанная призналась, что пошла на преступление из-за тяжелого материального положения, хотя ее супруг сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в размере 120 тысяч рублей, помимо этого семья проживала в двухкомнатной квартире и строила свой дом. Кроме "проданного" мальчика в семье есть еще двое детей - младшая дочь и старший сын, добавил представитель полиции.

Фото: РИА Новости / Алексей Сухоруков