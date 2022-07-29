Двух самарских полицейских подозревают во взяточничестве

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Первым отделом по расследованию особо важных дел Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции. В зависимости от роли каждого они подозреваются в "получении должностным лицом взятки в значительном размере" и "посредничестве во взяточничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения".

Возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, 18 июля 2022 года подозреваемая, занимающая должность начальника отдела, получила через посредника в качестве части взятки 75 тысяч рублей, от ранее оговоренной суммы в размере 150 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за способствование в силу своего должностного положения избранию лицу, подозреваемому в совершении преступления, меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении и изменение квалификации действий последнего на состав преступления, предусматривающий меньшую санкцию. Посредником при совершении преступления выступила подчиненная подозреваемой, занимающая должность начальника отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. Преступная деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками ОРЧ СБ регионального Управления МВД России", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники отстранены от выполнения служебных обязанностей. При подтверждении их вины, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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