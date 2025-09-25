Я нашел ошибку
Главные новости:
Участницы популярного образовательного проекта узнали истории зарождения и становления бизнеса в разных сферах, смогли задать свои вопросы и получить ценные советы, помогающие избежать ошибок на самом старте создания своего дела.
Участницы проекта «Мама-предприниматель» познакомились с успешными проектами самарских бизнес-леди
Целью его визита в страну было паломничество.
Буддистский монах из России погиб при обрыве канатной дороги на Шри-Ланке
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения
В самарсом сквере у САТОБ состоялось возложение цветов и встреча-концерт музыкальной общественности.
Сегодня исполнилось 119 лет со дня рождения выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича
В ходе мероприятия представителям наиболее активных образовательных учреждений были вручены благодарственные письма.
Будущих врачей готовят со школы: в СамГМУ подвели итоги проекта с образовательными учреждениями
Всего было проведено 27 проверок в магазинах и на складах маркетплейсов, в результате которых выявлены многочисленные нарушения.
Самарские таможенники выявили 3000 нелегальных электронных устройств при проверке магазинов и маркетплейсов
Мастер-класс «Личная гигиена и здоровье детей» состоится 27 сентября с 10:00 до 11:30 в парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.
Для самарских родителей проведут познавательный мастер-класс
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.99
0.64
EUR 98.6
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения

25 сентября 2025 20:46
83
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей региона, обвиняемых по статье "Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, группой лиц по предварительному сговору".

"По версии следствия, 8 августа текущего года обвиняемые, находясь в одном из заведений быстрого питания, расположенном в городе Тольятти, передали сотруднику исправительного учреждения, действовавшему в рамках оперативных мероприятий, денежные средства в размере 97 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непринятие мер по привлечению их родственника, отбывающего наказание за кражу, к дисциплинарной ответственности за нарушение им режима отбывания наказания, а также организацию последующего перевода осужденного в иное исправительное учреждение с целью облегчения условий его содержания", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчины неоднократно предпринимали попытки передачи незаконного денежного вознаграждения данному должностному лицу, но получали отказ. 

Противоправная деятельность указанных лиц была пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище.
21 сентября 2025, 15:40
В Сызрани задержан мужчина, подозреваемый в убийстве двух лиц путем поджога
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище. Происшествия
632
В Самаре полицейские расследуют уголовные дела, возбужденные по факту организации местной жительницей незаконной миграции и фиктивной постановки на учет 45 иностранцев.
18 сентября 2025, 14:46
Самарчанка «прописала» 45 иностранцев за 90 тысяч рублей
В Самаре полицейские расследуют уголовные дела, возбужденные по факту организации местной жительницей незаконной миграции и фиктивной постановки на учет 45... Закон
603
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
16 сентября 2025, 15:20
Самарская таможня: раскрыта схема валютных махинаций в Ульяновске
Два уголовных дела возбудила Самарская таможня по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы. Закон
914
В центре внимания
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
237
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
249
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
231
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
224
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
422
Весь список