Два жителя Новокуйбышевска обвиняются в даче взятки сотруднику исправительного учреждения

83

Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей региона, обвиняемых по статье "Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий и бездействие, группой лиц по предварительному сговору".

"По версии следствия, 8 августа текущего года обвиняемые, находясь в одном из заведений быстрого питания, расположенном в городе Тольятти, передали сотруднику исправительного учреждения, действовавшему в рамках оперативных мероприятий, денежные средства в размере 97 тысяч рублей. Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за непринятие мер по привлечению их родственника, отбывающего наказание за кражу, к дисциплинарной ответственности за нарушение им режима отбывания наказания, а также организацию последующего перевода осужденного в иное исправительное учреждение с целью облегчения условий его содержания", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе предварительного следствия было установлено, что мужчины неоднократно предпринимали попытки передачи незаконного денежного вознаграждения данному должностному лицу, но получали отказ.

Противоправная деятельность указанных лиц была пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.