Два тольяттинца, подозреваемые в похищении человека, заключены под стражу

80

Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении двоих местных жителей, обвиняемых по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

" 28 мая подозреваемые, находясь на участке дороги Тольятти-Хрящевка, совершили похищение ранее знакомого им мужчины 1983 года рождения. Мужчины посадили потерпевшего в свое транспортное средство против воли последнего, связав его руки скотчем, после чего отвези в частный дом, где удерживали не менее двух дней. На протяжении данного времени подозреваемые применяли к мужчине насилие, избивая последнего и требуя отдать дениги, которые последний был должен одному из них. После получения гарантий о возврате долга подозреваемые отпустили пленника, забрав его личные вещи в качестве гарантии", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото предоставлено ГУ МВД России по Самарской области