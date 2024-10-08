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Доцент Тольяттинского университета обвиняется в получении взятки

8 октября 2024 17:51
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Его ждет суд.

Следственным отделом Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении доцента кафедры Тольяттинского университета, обвиняемого по статье "Получение взятки".

С сентября 2021 года по март 2023 года обвиняемый получил не менее 150 тысяч рублей в качестве взятки за оказание студентам содействия в получении зачетов и экзаменов по академическому плану без фактического прохождения установленных процедур, предусмотренных программой учебного учреждения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Тольятти Уголовное дело

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