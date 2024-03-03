Доцент кафедры тольяттинского вуза подозревается в получении взятки

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Следственным отделом Автозаводского района Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры высшего учебного заведения, подозреваемого в получении взятки.

По версии следствия, в период времени с сентября 2021 года по март 2023 года подозреваемый получил путем электронных переводов не менее 150 тысяч рублей в качестве взятки за оказание студентам содействия в получении зачетов и экзаменов по академическому плану и закрытии академических задолженностей без фактического прохождения установленных процедур сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных программой учебного учреждения.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.