Бывший руководитель управления Минстроя региона признана виновной в получении взяток

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Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю управления предоставления государственных услуг в сфере градостроительства Министерства строительства Самарской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2022 года по 2024 год осужденная лично и через посредников получила от представителей коммерческих организаций взятки в виде строительных материалов и денежных средств на общую сумму в 545 тысяч рублей за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В ходе предварительного расследование по представлению следователя она была уволена с занимаемой должности.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 1 миллиона рублей в доход государства. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО