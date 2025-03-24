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Бывший руководитель управления Минстроя региона признана виновной в получении взяток

24 марта 2025 16:56
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Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 1 миллиона рублей.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю управления предоставления государственных услуг в сфере градостроительства Министерства строительства Самарской области. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ и п. в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с 2022 года по 2024 год осужденная лично и через посредников получила от представителей коммерческих организаций взятки в виде строительных материалов и денежных средств на общую сумму в 545 тысяч рублей за выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В ходе предварительного расследование по представлению следователя она была уволена с занимаемой должности.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев, со штрафом в размере 1 миллиона рублей в доход государства. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

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