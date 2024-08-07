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Бывший прокурор Сызрани приговором суда лишен свободы сроком на 10 лет 6 месяцев

7 августа 2024 15:21
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Со штрафом в доход государства в размере 15 миллионов рублей.

Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему прокурору города Сызрани, адвокату и местному жителю, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в период с января по февраль 2021 года осужденным, являющимся на момент совершения преступления прокурором города Сызрани, в органы полиции направлялись материалы для решения вопроса об уголовном преследования лиц из числа руководства организации, основным видом деятельности которой являлось оказание услуг по выдаче медицинских справок. 

В целях непривлечения директора и учредителя указанной организации к установленной законом ответственности бывший прокурор предложил своим знакомым, один из которых являлся адвокатом, выступить посредниками и передать ему в качестве взятки денежные средства в размере 3 миллионов рублей от представителей медицинской организации. При этом денежные средства должны были передаваться  злоумышленнику через адвоката посредством заключения с ним фиктивного соглашения об оказании юридической помощи, часть денежных средств в размере 600 тысяч рублей - под видом аванса, оставшаяся часть – после выполнения им обязательств в полном объеме.

В целях реализации задуманного 30 июля 2021 года адвокат, находясь в одном из деловых центров города Тольятти, получил от взяткодателя, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, первую часть денежных средств для последующей их передачи бывшему прокурору города Сызрани. Довести свой преступный умысел до конца осужденные не смогли, так как их незаконная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Приговором суда бывшему прокурору назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев со штрафом в доход государства в размере 15 миллионов рублей и лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 7 лет. Адвокат осужден к 7 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 3 миллионов рублей и лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 2 года. Третий фигурант приговорен к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 3 миллионов рублей. Отбывать наказание все осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

 

Фото:   pxhere.com

 

Теги: Сызрань Уголовное дело

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