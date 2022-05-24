Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан на 72 часа по подозрению в коррупции

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон задержан во вторник на 72 часа после обысков, которые проходили в его доме в рамках расследования дела о коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила официальный представитель Генеральной прокуратуры Молдавии Мариана Керпек.

"Экс-президент Республики Молдова задержан на 72 часа", - сказала Керпек.

Также двое подозреваемых задержаны по итогам обыска у Додона, имена их не сообщаются в интересах следствия.

Ранее во вторник исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова сообщила, что в доме Додона и ряда других людей были проведены обыски. В результате следственных действий были изъяты документы и крупные суммы денег, отметила Казакова.

По ее словам, по одному из адресов были найдены деньги в конверте с партийной символикой. Она уточнила, что всего по этим делам сегодня были задержаны два человека.

По данным прокуратуры, обыски проводились в рамках дел, возбужденных по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 324 (пассивная коррупция), ст. 1812 (признание финансирования политической партии преступной организацией), ст. 337 (предательство родины) и ст. 330/2 (незаконное обогащение). Как отметили в ведомстве, эти нарушения происходили в период с 2014 года по настоящее время.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС